Приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ вступил в силу

Вступил в силу приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ
Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта Российской Федерации о новом лимите на легионеров в Мир РПЛ. С начала сезона-2026/2027 клубы высшего российского дивизиона смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, на поле смогут выходить одновременно не более семи.
В перечень легионеров входят иностранные футболисты, которые не имеют гражданства РФ и не могут выступать за сборную России по нормам Международной федерации футбола. В число легионеров не входят футболисты из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Действующий чемпион России по футболу — «Зенит».
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