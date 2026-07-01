"Балтика" заинтересована в игроке "Зенита"

Клубы договариваются о возможной аренде игрока.

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Как утверждает источник, "Балтика" обсуждает возможную аренду вратаря "Зенита" Евгения Латышонка. Сообщается, что клубы договариваются об условиях и зарплате игрока. Отмечается, что в случае неудачи калининградцы могут подписать 31-летнего Никиту Чагрова из "Ротора".

Латышонок перешел в "Зенит" из "Балтики" летом 2024 года. Действующий контракт 28-летнего голкипера с петербургским клубом рассчитан до июня 2028-го. В минувшем сезоне футболист проиграл конкуренцию Денису Адамову и провел в составе сине-бело-голубых 4 матча в РПЛ, а также 9 игр в Кубке России, в которых пропустил 12 голов и 5 раз отыграл на ноль.