Ибрагимович назвал лучших игроков атаки в мире

«Месси на другом уровне». Ибрагимович назвал трёх лучших игроков атаки в мире
Бывший нападающий «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что сборная Франции обладает тремя лучшими атакующими игроками в мире — Килианом Мбаппе, Майклом Олисе и Усманом Дембеле.
«Из пяти лучших игроков мира трое находятся у них атаке – Дембеле, Олисе и Мбаппе. К двум другим можно отнести Холанда и Ямаля, Месси же находится на другом уровне. Но в этой атаке их трое! И создать из этого комбинацию непросто. Например, когда у «ПСЖ» были Мбаппе, Месси и Неймар, это не было на 100% эффективно. Но у этих ребят нет эго, чтобы выяснять, кто будет номером один. И они также выполняют работу без мяча, что ещё важнее. Потому что мы знаем, на что они способны с мячом. Они могут сами решить исход игры, все до единого. Это пугает», — приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.
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