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«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги Игнатьева за 12 млн рублей (Иван Карпов)

Sports.ru

«Рубин» подписал экс-защитника «Амкала» Максима Игнатьева.

«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги
© Sports.ru

По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб выкупил 26-летнего защитника у костромского «Спартака» из Лиги PARI за 12 млн рублей. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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В начале 2024-го защитник тренировался с «БроукБойз», а в феврале того же года подписал контракт с «Амкалом». Футболист провел за клуб три игры в Кубке ФНЛ, после чего перешел в «Спартак» Кострома.

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