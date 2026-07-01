«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги Игнатьева за 12 млн рублей (Иван Карпов)
«Рубин» подписал экс-защитника «Амкала» Максима Игнатьева.
По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб выкупил 26-летнего защитника у костромского «Спартака» из Лиги PARI за 12 млн рублей. Контракт рассчитан до лета 2029 года.
В начале 2024-го защитник тренировался с «БроукБойз», а в феврале того же года подписал контракт с «Амкалом». Футболист провел за клуб три игры в Кубке ФНЛ, после чего перешел в «Спартак» Кострома.
Кин о фаворитах ЧМ: «У Аргентины и Франции неплохие шансы. Удивлюсь, если они не сыграют в финале»
Дешам – журналистам после 3:0 со Швецией: «Укажите на какие-нибудь недостатки – не все должно быть радужно, всегда есть над чем работать. Мы не собираемся впадать в эйфорию»
Тренер Сенегала Тиав перед матчем с Бельгией: «Начинается новый турнир – можно выиграть группу и все равно вылететь. Мы полны решимости победить и пройти дальше»