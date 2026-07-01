«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги

«Рубин» подписал экс-защитника «Амкала» Максима Игнатьева.

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По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб выкупил 26-летнего защитника у костромского «Спартака» из Лиги PARI за 12 млн рублей. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

В начале 2024-го защитник тренировался с «БроукБойз», а в феврале того же года подписал контракт с «Амкалом». Футболист провел за клуб три игры в Кубке ФНЛ, после чего перешел в «Спартак» Кострома.