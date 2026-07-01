Кокорин оценил выступления Дурана в составе «Зенита»

Кокорин о Дуране в «Зените»: «Классный футболист, видел его взаимодействия с Роналду. Может, ему просто в РПЛ не зашло, и он решил не напрягаться»
Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил выступления Джона Дурана в составе сине-бело-голубых.
Дуран выступал за «Зенит» во второй половине сезона-2025/26 на правах аренды из «Аль-Насра». Колумбийский нападающий провел за клуб 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России и забил два гола.
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«Дуран – классный футболист. Я видел обзоры, как они взаимодействовали с Криштиану. Может быть, просто ему здесь [в РПЛ] не зашло, и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил», – сказал Кокорин.
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