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Кокорин о Дуране в «Зените»: «Классный футболист, видел его взаимодействия с Роналду. Может, ему просто в РПЛ не зашло, и он решил не напрягаться»

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Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил выступления Джона Дурана в составе сине-бело-голубых.

Кокорин оценил выступления Дурана в составе «Зенита»
© Sports.ru

Дуран выступал за «Зенит» во второй половине сезона-2025/26 на правах аренды из «Аль-Насра». Колумбийский нападающий провел за клуб 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России и забил два гола.

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«Дуран – классный футболист. Я видел обзоры, как они взаимодействовали с Криштиану. Может быть, просто ему здесь [в РПЛ] не зашло, и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил», – сказал Кокорин.
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