$78.2789.27

Булыкин поддержал возможное назначение Клоппа в сборную Германии после вылета с ЧМ

Чемпионат.com

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поддержал возможное назначение Юргена Клоппа на пост главного тренер сборной Германии после вылета команды с ЧМ-2026.

Булыкин оценил возможное назначение Клоппа в сборную Германии
© Чемпионат

«В Германии недовольны результатом сборной на чемпионате мира и будут искать нового главного тренера. Клопп — хорошая кандидатура. На уровне сборной он должен себя хорошо проявить. Ничего страшного, что он сейчас не работал больше года. Клопп может легко переключиться с клубного футбола на сборную. Учитывая его мастерство и опыт, это будет хорошо для сборной Германии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости