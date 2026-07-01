Талалаев высказался о критике за выбитый мяч

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на критику Леонида Слуцкого.

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В марте Талалаев в концовке матча с ЦСКА выбил мяч на трибуну, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате тренер «Балтики» был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

Возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий так прокомментировал поведение Талалаева:

«Он в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу».