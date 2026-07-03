«Манчестер Сити» покупает 16-летнего полузащитника у «Лестера»

«Ман Сити» покупает 16-летнего Монгу у «Лестера» за 10 млн фунтов. «Арсенал» интересовался вингером
«Манчестер Сити» подпишет Джереми Монгу.
«Горожане» достигли договоренности с «Лестером» о трансфере 16-летнего вингера за 10 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что главный тренер «Сити» Энцо Мареска презентовал футболисту долгосрочный проект.
Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере игрока вел «Арсенал».
В прошлом сезоне Чемпионшипа Монга провел 27 матчей, находясь на поле в среднем 34 минуты, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
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