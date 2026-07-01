«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии Палестры
«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Марко Палестры из «Аталанты». 21-летний итальянец подписал контракт до 2033 года и присоединится к команде на предсезонных сборах под руководством Хаби Алонсо.
В минувшем сезоне Палестра выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. Он провёл 37 матчей в чемпионате Италии, действуя на позициях крайнего защитника и латераля на обоих флангах.
В текущем году футболист дебютировал за сборную Италии, провёл два матча. Контракт Палестры с лондонским клубом рассчитан на семь лет — до лета 2033 года. По данным инсайдеров сумма трансфера составила € 57 млн.
Англия – ДР Конго. Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Гехи, Уан-Биссака и Висса играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ