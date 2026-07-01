$78.2789.27

«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии Палестры

Чемпионат.comиещё 1

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Марко Палестры из «Аталанты». 21-летний итальянец подписал контракт до 2033 года и присоединится к команде на предсезонных сборах под руководством Хаби Алонсо.

«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии
© Чемпионат

В минувшем сезоне Палестра выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. Он провёл 37 матчей в чемпионате Италии, действуя на позициях крайнего защитника и латераля на обоих флангах.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В текущем году футболист дебютировал за сборную Италии, провёл два матча. Контракт Палестры с лондонским клубом рассчитан на семь лет — до лета 2033 года. По данным инсайдеров сумма трансфера составила € 57 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости