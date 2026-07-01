Англия нанесла первый удар на 30-й минуте матча – это худший показатель в истории ЧМ

Сборная Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 с ДР Конго нанесла свой первый удар по воротам соперника только на 30-й минуте. Это самый поздний первый удар национальной команды в матче чемпионата мира за время сбора статистики (с 1966 года), сообщает Opta.

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На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ДР Конго.

По итогам первого тайма африканцы ведут в счёте. На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперёд.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).