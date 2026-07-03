Дешам подарил Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей в сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подарил нападающему и капитану Килиану Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей, проведённых в составе «трёхцветных». На текущий момент 27-летний футболист провёл 102 игры за национальную команду.
Мбаппе дебютировал в сборной Франции под руководством Дешама в 2017 году. В 102 матчах в составе «трёхцветных» нападающий отметился 62 голами и 42 результативными передачами. В 2018 году Мбаппе с национальной командой стал чемпионом мира. В 2022 году сборная Франции дошла до финала мирового первенства.
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