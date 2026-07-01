«Бавария» объявила о трансфере лучшего бомбардира сборной Марокко на ЧМ-2026 Сайбари

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере полузащитника нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари. Как сообщает официальный сайт немецкой команды, с футболистом был подписан контракт до 30 июня 2031 года.

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В «Баварии» Сайбари будет выступать под 34-м номером.

Этим летом полузащитник принимает участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. На его счету три гола в четырёх матчах на турнире. В группе С марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места. На стадии 1/16 финала африканская сборная одолела Нидерланды (1:1, 3:2 пен.). В 1/8 финала Марокко встретится с Канадой.