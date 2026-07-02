«Реал» предложил «Манчестер Сити» своего хавбека для трансфера — Marca
Мадридский «Реал» предложил «Манчестер Сити» подписать полузащитника Эдуарду Камавинга. Английский клуб рассматривает возможность трансфера 23-летнего игрока, сообщает Marca.
Согласно информации источника, «Манчестер Сити» и «Реал» ведут обсуждения по поводу перехода хавбека. Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью не против продажи Камавинга, так как он хочет, чтобы клуб подписал нового полузащитника и центрального защитника. Игра Эдуарду в последние сезоны не впечатлила португальского специалиста.
В минувшем сезоне Камавинга провёл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
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