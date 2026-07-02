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Майкл Олисе склоняется к переходу в «Реал», известна причина — источник

Чемпионат.com

Вингер «Баварии» Майкл Олисе склоняется к переходу в мадридский «Реал». Французский футболист осознаёт, что в «Баварии» он уже достиг всего.

Майкл Олисе склоняется к переходу в «Реал»
© Чемпионат.com

Как информирует Bild, Олисе не верит, что сможет стабильно выигрывать Лигу чемпионов в составе мюнхенского клуба. Он хочет развиваться и покорять новые вершины. Поэтому трансфер в «Реал» выглядит для Майкла интересным вариантом.

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Ранее мадридский «Реал» официально заявил, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с Олисе. При этом, по данным СМИ, «сливочные» предлагают за Олисе сумму порядка € 150 млн, однако «Бавария» отказывается отпускать свою звезду.

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