Пирс Морган назвал лучшего форварда в истории сборной Англии

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема на чемпионате мира.

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Кейн забил Панаме (2:0) в матче третьего тура группового раунда и стал лучшим бомбардиром в истории Англии на ЧМ – 11 голов. Беллингем отметился голом и результативной передачей в той игре.

Накануне, в 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Кейн забил два мяча в этой встрече и обошёл Пеле по количеству голов на чемпионатах мира — 13 против 12.

«Лучший нападающий в истории Англии. Поздравляю», – написал Морган о Кейне в соцсети.

«Мастер-класс от Джуда Беллингема. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной Англии. Парень – суперзвезда!» – добавил Пирс.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).