В Европе потребовали от ФИФА отменить допуск сборной России на ЧМ

Группа из 44 депутатов Европейского парламента обратилась к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием пересмотреть решение о допуске юношеской сборной России к участию в чемпионате мира. Об этом сообщает Politico.

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Авторы обращения заявили, что возвращение россиян на турниры невозможно до стабилизации ситуации на Украине. Они также предупредили, что присутствие российской команды может спровоцировать бойкот со стороны других национальных федераций, что исказит спортивный принцип соревнований.

Первый в истории чемпионат мира по футболу среди игроков до 15 лет пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане. ФИФА ранее объявила, что турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций.

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Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.