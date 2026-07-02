Бывший игрок ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии
Экс-хавбек сборной Японии Кейсуке Хонда заявил о готовности принять национальную команду.
"Я видел новости, что Мориясу предложили продление контракта на один год. Если это всего лишь временное решение, потому что они не могут найти подходящего преемника, то дайте мне шанс на год. Если мы проиграем Кубок Азии, можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову", - написал Хонда в соцсети.
Сборная Японии завершила групповой этап чемпионата мира на втором месте, набрав 5 очков в квартете с Нидерландами, Швецией и Тунисом. В 1/16 финала команда Хадзимэ Мориясу проиграла сборной Бразилии (2:1) и завершила свое выступление на турнире.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда защищал цвета Японии с 2008 по 2018 год, сыграв за это время 98 матчей в футболке национальной сборной.
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