В РФС прокомментировали сообщения о задолженностях "Локомотива"

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал новости о задолженностях "Локомотива".

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"У всех 16 клубов есть лицензия. Выдана она без каких-либо условий. Поэтому за финансовое положение клубов мы спокойны. Без конкретизации, каждый клуб знает тот объем мероприятий, в том числе и отчетных перед РФС, которые нужно осуществить, чтобы спокойно в течение сезона стабильно существовать. Уверен, что все так и будет", - сказал Митрофанов.

Ранее в СМИ появилась информация, что задолженность московского "Локомотива" составляет более 1 миллиарда рублей, и клуб не имеет средств на приобретение новых футболистов. Для получения лицензии на следующий сезон клуб включил в свои доходы сраедства от будущих продаж защитника Сесара Монтеса, хавбеков Алексея Батракова и Артема Карпукаса, а также форварда Дмитрия Воробьева.

"Железнодорожники" завершили прошедший сезон на третьем месте в турнирной таблице и стали обладателями бронзовых медалей РПЛ.