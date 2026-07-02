ПСЖ определил игрока «Борнмута» как главную цель на трансферном рынке

«Пари Сен-Жермен» сделал нападающего «Борнмута» Эли Крупи своей приоритетной целью на трансферном рынке. Французский клуб видит в высокооцениваемом форварде идеального преемника для Гонсалу Рамуша, сообщает Экрем Конур в социальной сети X.

Руководство парижского клуба уверено, что Крупи обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления в составе «ПСЖ», и уже выстроило планы на будущее с учётом его возможного перехода.

В минувшем сезоне-2025/2026 Эли Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей. Результативность 19-летнего нападающего в дебютном английском сезоне привлекла внимание и других европейских клубов, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».