ПСЖ определил игрока «Борнмута» как главную цель на трансферном рынке

«ПСЖ» определил Эли Крупи как главную цель на замену Гонсалу Рамушу — Экрем Конур
«Пари Сен-Жермен» сделал нападающего «Борнмута» Эли Крупи своей приоритетной целью на трансферном рынке. Французский клуб видит в высокооцениваемом форварде идеального преемника для Гонсалу Рамуша, сообщает Экрем Конур в социальной сети X.
Руководство парижского клуба уверено, что Крупи обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления в составе «ПСЖ», и уже выстроило планы на будущее с учётом его возможного перехода.
В минувшем сезоне-2025/2026 Эли Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей. Результативность 19-летнего нападающего в дебютном английском сезоне привлекла внимание и других европейских клубов, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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