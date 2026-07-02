$78.2789.18

«ПСЖ» определил Эли Крупи как главную цель на замену Гонсалу Рамушу — Экрем Конур

Чемпионат.comиещё 1

«Пари Сен-Жермен» сделал нападающего «Борнмута» Эли Крупи своей приоритетной целью на трансферном рынке. Французский клуб видит в высокооцениваемом форварде идеального преемника для Гонсалу Рамуша, сообщает Экрем Конур в социальной сети X.

ПСЖ определил игрока «Борнмута» как главную цель на трансферном рынке
© Чемпионат

Руководство парижского клуба уверено, что Крупи обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления в составе «ПСЖ», и уже выстроило планы на будущее с учётом его возможного перехода.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В минувшем сезоне-2025/2026 Эли Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей. Результативность 19-летнего нападающего в дебютном английском сезоне привлекла внимание и других европейских клубов, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости