"Спартак" купил экс-игрока "Балтики"

Костромской "Спартак" приобрел экс-защитника "Балтики"
Бывший игрок "Балтики" продолжит карьеру в Костроме.
Пресс-служба костромского "Спартака" сообщила о подписании контракта с крайним защитником Амиром Мохаммадом.
Мохаммад - выпускник академии "Анжи". За свою профессиональную карьеру 30-летний игрок выступал за "Легион Динамо", "Анжи", "Химки", курский "Авангард" и "КАМАЗ". Минувший сезон Амир начал в составе "Балтики", а затем перебрался в казахстанский "Кайсар". В РПЛ футболист принял участие в 7 матчах.
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