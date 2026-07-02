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Костромской "Спартак" приобрел экс-защитника "Балтики"

Rusfootball

Бывший игрок "Балтики" продолжит карьеру в Костроме.

"Спартак" купил экс-игрока "Балтики"
© ФК "Спартак" Кострома

Пресс-служба костромского "Спартака" сообщила о подписании контракта с крайним защитником Амиром Мохаммадом.

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Мохаммад - выпускник академии "Анжи". За свою профессиональную карьеру 30-летний игрок выступал за "Легион Динамо", "Анжи", "Химки", курский "Авангард" и "КАМАЗ". Минувший сезон Амир начал в составе "Балтики", а затем перебрался в казахстанский "Кайсар". В РПЛ футболист принял участие в 7 матчах.

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