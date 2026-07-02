«Астон Вилла» интересуется игроком «Сельты»

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Сельты» Илашем Мориба — Football Insiderч
Английская «Астон Вилла» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Сельты» Илаша Мориба в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider в социальной сети X. Бирмингемский клуб оценивает 23-летнего футболиста в районе £ 15 млн (€ 17,5 млн). Эта сумма заметно ниже запросов испанской стороны, которая рассчитывает получить за своего игрока порядка £ 25 млн (€ 29,2 млн), однако «вилланы» сохраняют оптимизм и надеются найти компромисс.
Испанскому клубу необходимо разгрузить ведомость и заработать на продажах этим летом, что может заставить их снизить требования. «Астон Вилла», в свою очередь, рассчитывает, что участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/2027 станет ключевым фактором и поможет убедить Мориба переехать в АПЛ.
В сезоне-2025/2026 Мориба принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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