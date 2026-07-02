Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати»: «Ошибка молодого игрока. Уже и не молодого, но ошибка. Есть понимание, кто подставил Садырина»
Ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о ситуации с «Письмом четырнадцати».
«Письмо четырнадцати» – открытое письмо игроков сборной России с требованиями смены главного тренера Павла Садырина и улучшения материального обеспечения футболистов, написанное 17 ноября 1993 года, после матча в рамках отборочного турнира ЧМ-94 против сборной Греции в Афинах.
Никифоров был в числе тех, кто подписал письмо.
– По былым временам вообще ностальгируете иногда?
– Я – нет. К каждому времени надо адаптироваться. Раньше были свои прелести, сейчас свои. В будущем будут другие.
– У вас был момент, когда вам пришлось и отказаться от выступлений за сборную. Как сквозь года оцениваете этот эпизод?
– Я сделал ошибку в тот момент.
– Историю с «Письмом четырнадцати» тоже как ошибку воспринимаете?
– Да. Ошибка молодого игрока. Хотя уже и не молодого, но ошибка.
– Но вы говорили, что извинились перед Павлом Садыриным, так как поняли, что его подставили. Знаете, кто именно подставил?
– Я и правда извинялся перед Павлом Федоровичем. Понимание, кто его подставил, есть, конечно. Но не хотел бы сейчас говорить об этом.
Просто хотели сделать это нашими руками – убрать тренера. И, наверное, очень грамотно сделал Вячеслав Колосков, что не убрал.
С другой стороны, сложная ситуация, потому что многие ведущие игроки не поехали на чемпионат мира.
– Там сборная могла действительно достичь большего, если бы этого скандала не было?
– Это все сослагательное наклонение. Но многие реально не поехали из-за той ситуации, – сказал Юрий Никифоров.
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