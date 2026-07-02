Стали известны требования Дзюбы к новому клубу

Артём Дзюба определился с условиями, на которых готов продолжить карьеру после ухода из "Акрона".

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По информации Metaratings.ru, опытный нападающий уже обозначил свои требования потенциальным работодателям. Источник утверждает, что 37-летний форвард рассчитывает получать от 800 до 900 тысяч евро в год. Кроме того, Дзюба заинтересован в контракте сроком не менее одного сезона.

При этом футболист готов пойти на компромисс в вопросе игровой практики. Если предложение поступит от одного из ведущих клубов Российской премьер-лиги, нападающий согласен выполнять роль игрока ротации и не претендовать на постоянное место в стартовом составе.

Как отмечает источник, наиболее привлекательным вариантом для Дзюбы остаётся возвращение в "Спартак". Форвард рассчитывает выиграть с московским клубом трофей, после чего завершить профессиональную карьеру.