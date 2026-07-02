$78.2789.18

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Матеуша Фернандеша

Чемпионат.comиещё 1

Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о подписании Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

«Тоттенхэм» объявил о трансфере игрока «Вест Хэма»
© Чемпионат

Ранее СМИ сообщали, что «Вест Хэм» запросил за трансфер португальца € 99 млн. «Манчестер Юнайтед», претендовавший на игрока, посчитал этот ценник завышенным. А «Тоттенхэм» заплатил необходимую сумму и оформил трансфер.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «молотобойцами» было рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости