Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на подкасте Федора Смолова заявил, что его команда демонстрирует лучший футбол в чемпионате России.
«Я уверен, если бы не травма Максима Бориско, мы бы пропустили в минувшем сезоне даже меньше «Зенита» (у «Балтики» 21 пропущенный мяч, у петербуржцев – 19. – Спортс’‘). Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом. Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры. Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками. Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжелым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал [основному составу]», – сказал Талалаев.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
«Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина победит на ЧМ. Олисе – претендент, если Франция возьмет титул. Мбаппе тоже оценят по игре на ЧМ». Каррагер о претендентах на приз
«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
Нани: «Месси ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»