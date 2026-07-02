Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о готовности вернуться в Россию

Александр Мостовой: «Абаскаль мог бы работать в Первой лиге, там достаточно команд. То, что его уволили из прошлого клуба, – это естественно и очевидно»
Александр Мостовой прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о готовности вернуться к работе в России.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил: «Мой цикл в России не завершен. Вернуться в РПЛ было бы правильно. Наш агрессивный футбол хорошо сочетается с лигой».
«Мне неинтересен его приезд в Москву, я смотрю чемпионат мира. Кого он вообще мог бы возглавить? Абаскаль мог бы работать в Первой лиге – там достаточно команд. То, что его уволили из прошлой команды, – это, в общем-то, естественно и очевидно», – сказал Мостовой.
«Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина победит на ЧМ. Олисе – претендент, если Франция возьмет титул. Мбаппе тоже оценят по игре на ЧМ». Каррагер о претендентах на приз
«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
Нани: «Месси ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»