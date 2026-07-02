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Александр Мостовой: «Абаскаль мог бы работать в Первой лиге, там достаточно команд. То, что его уволили из прошлого клуба, – это естественно и очевидно»

Sports.ru

Александр Мостовой прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о готовности вернуться к работе в России.

Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о готовности вернуться в Россию
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Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил: «Мой цикл в России не завершен. Вернуться в РПЛ было бы правильно. Наш агрессивный футбол хорошо сочетается с лигой».

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«Мне неинтересен его приезд в Москву, я смотрю чемпионат мира. Кого он вообще мог бы возглавить? Абаскаль мог бы работать в Первой лиге – там достаточно команд. То, что его уволили из прошлой команды, – это, в общем-то, естественно и очевидно», – сказал Мостовой.
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