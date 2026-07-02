Агент Фернандеса: мы рассматриваем уход из «Челси»

Агент Энцо Фернандеса: мы рассматриваем уход из «Челси». В Мадриде у Энцо много друзей
Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, подтвердил, что игрок изучает возможность смены клубной прописки. По словам агента, мадридский «Реал» является привлекательным вариантом.
«Мы изучаем варианты ухода из «Челси». Мадрид? У него там много друзей, он очень близок с Хулианом Альваресом, они проводят вместе всё свободное время. Кроме того, кто не любит Мадрид? Я никогда там не играл, но теперь живу в этом городе», — цитирует Пасторе Marca.
Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года. Контракт 25-летнего аргентинца рассчитан до 2032 года. В минувшем сезоне он провёл 61 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.
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