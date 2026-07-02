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Агент Энцо Фернандеса: мы рассматриваем уход из «Челси». В Мадриде у Энцо много друзей

Чемпионат.com

Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, подтвердил, что игрок изучает возможность смены клубной прописки. По словам агента, мадридский «Реал» является привлекательным вариантом.

Агент Фернандеса: мы рассматриваем уход из «Челси»
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«Мы изучаем варианты ухода из «Челси». Мадрид? У него там много друзей, он очень близок с Хулианом Альваресом, они проводят вместе всё свободное время. Кроме того, кто не любит Мадрид? Я никогда там не играл, но теперь живу в этом городе», — цитирует Пасторе Marca.
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Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года. Контракт 25-летнего аргентинца рассчитан до 2032 года. В минувшем сезоне он провёл 61 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

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