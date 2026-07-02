Двукратный чемпион Европы завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы по футболу Касорла завершил карьеру
Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании полузащитник Санти Касорла завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в X.
"Моя история началась не на большом стадионе, она началась в Фонсьельо с ребенка, который просто хотел играть в футбол. Шаг за шагом я проходил свой путь, у меня были великие моменты, были и тяжелые, которых я не ожидал. Но я никогда не останавливался. И в конце я вернулся туда, где все началось, потому что есть истории, которые не заканчиваются, они живут вечно", - сказал Касорла.
Касорле 41 год, с 2023 года он выступал за испанский "Реал Овьедо", испанец является воспитанником клуба и ранее выступал за него с 1996 по 2003 год. Также он был игроком испанских "Вильярреала" и "Малаги", английского "Арсенала" и катарского "Аль-Садда". В составе "Арсенала" он стал по три раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Касорла стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. В 2007 году он был признан футболистом года в Испании.
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