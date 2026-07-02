Мостовой носит футболку Зидана, которую не стирал с 1998-го

Александр Мостовой показал игровую футболку Зинедина Зидана, полученную после матча сборных России и Франции в «Лужниках» (2:3).

© Sports.ru

Экс-полузащитник «Сельты» надел майку французской команды на подкаст «Кто здесь Царь?», где он и другие эксперты, в том числе Сергей Игнашевич, обсуждают ЧМ-2026.

Игнашевич: «Ты чего пришел в грязной футболке на запись?»

Мостовой: «Не успел постирать».

Денис Алхазов: «Стиралась ли она хоть раз?»

Мостовой: «Действительно, ни разу не стиралась. Вы уже заметили, да, с какого года [она]? Там история была интересная. Зизу мне ее навязал, я не хотел брать майку, потому что мы проиграли в «Лужниках» 2:3. Я отвернулся, расстроенный был, мы уходили. Он догнал, кинул: «Возьми». Я говорю: «Не надо». Если я повернусь, там вообще везде грязь из «Лужников». Я вам гарантирую, что запах очень хороший».