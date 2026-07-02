«Ростов» объявил о переходе игрока в «Факел»

«Ростов» объявил о переходе своего нападающего в «Факел»
Нападающий «Ростова» Максим Турищев продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Южный клуб объявил о трансфере форварда на своём официальном сайте и в клубных соцсетях.
«Максим Турищев переходит в «Факел». Футбольный клуб «Ростов» и воронежский «Факел» договорились о трансфере нападающего. Желаем Максиму удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба ростовчан.
Напомним, Турищев выступал за «Факел» в прошлом сезоне на правах аренды. Ранее он также успел поиграть за «Ротор», тульский «Арсенал», «Родину», «Торпедо» и молодёжную команду «Локомотива». Также Турищев выступал в Медиалиге за команду 2DROTS.
«Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина победит на ЧМ. Олисе – претендент, если Франция возьмет титул. Мбаппе тоже оценят по игре на ЧМ». Каррагер о претендентах на приз
«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
Нани: «Месси ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»