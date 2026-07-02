В "Динамо" Мх прокомментировали интерес к Кузяеву

Генеральный директор команды Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход Далера Кузяева в махачкалинское "Динамо".

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Специалист дал понять, что такой вариант сейчас не является приоритетным, хотя полностью исключать его не стал.

- Далер - отличный футболист, все знают его сильные стороны. Но это не наша история, хотя всё возможно, - передаёт слова Газизова Metaratings.

Несколько дней назад Кузяев покинул "Рубин", за который выступал на протяжении прошлого сезона. В составе казанской команды 33-летний хавбек провёл 19 матчей, не отметившись результативными действиями.