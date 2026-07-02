В "Динамо" Мх прокомментировали интерес к Кузяеву

В махачкалинском "Динамо" прокомментировали интерес к Кузяеву
Генеральный директор команды Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход Далера Кузяева в махачкалинское "Динамо".
Специалист дал понять, что такой вариант сейчас не является приоритетным, хотя полностью исключать его не стал.
Несколько дней назад Кузяев покинул "Рубин", за который выступал на протяжении прошлого сезона. В составе казанской команды 33-летний хавбек провёл 19 матчей, не отметившись результативными действиями.
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