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В махачкалинском "Динамо" прокомментировали интерес к Кузяеву

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Генеральный директор команды Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход Далера Кузяева в махачкалинское "Динамо".

В "Динамо" Мх прокомментировали интерес к Кузяеву
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Специалист дал понять, что такой вариант сейчас не является приоритетным, хотя полностью исключать его не стал.

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- Далер - отличный футболист, все знают его сильные стороны. Но это не наша история, хотя всё возможно, - передаёт слова Газизова Metaratings.

Несколько дней назад Кузяев покинул "Рубин", за который выступал на протяжении прошлого сезона. В составе казанской команды 33-летний хавбек провёл 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

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