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Лещук о том, может ли ганский шаман снять проклятие с «Динамо»: «Можно ему набрать, но вряд ли он чем-то поможет. Я в подобные вещи не верю»

Sports.ru

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, может ли шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам снять проклятие с клуба.

Вратарь «Динамо» ответил, может ли ганский шаман снять проклятие с клуба
© Sports.ru
«Ганский шаман сможет снять проклятие «Динамо»? Конечно, можно ему набрать, но вряд ли он чем-то поможет. Я в подобные вещи не верю, так что пользы от него не будет», – сказал Лещук.
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