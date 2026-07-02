Экс-нападающий «Ростова»: Карпин называл меня жиробасом

Экс-форвард «Ростова» Пантера высказался о тренере сборной России Валерии Карпине.

© Sports.ru

В 2022 году Пантера выступал за «Ростов» под руководством Карпина. На счету 23-летнего форварда восемь матчей в Мир РПЛ. С февраля 2026-го нападающий играет за липецкий «Металлург» из LEON-Второй лиги Б.

– Расскажи про Карпина. Что он за человек?

– Мне нравится, что он справедливый. Он никогда не отказывается от своих слов. Он всегда ставит играть тех, кто лучше, кто подходит по требованиям. По тренерским качествам вообще нет вопросов, по человеческим – тоже.

Он всегда поддерживает, всегда с тобой поговорит. Может в шутку подколоть, обосрать, но ты на него не обижаешься. Бывают люди, которые что-то скажут, и думаешь: «Зачем ты это сказал?»

Даже когда я по воротам три раза не попал и он сказал: «Вот тебе и Медиалига». Я на это посмотрел с юмором, а некоторые люди подумали, что он меня выбросить хотел. Как и человек, как и тренер, он – 10 из 10.

– Был от него какой-нибудь совет, который ты запомнил?

– Вес. У меня всегда были проблемы с весом. Я, когда был в «Велесе», не контролировал свой вес. Я как пакман: ел все, что видел. Это моя слабость.

Карпин меня называл жиробасом. После матча 2Drots – «Динамо» пообщались с ним. Он сказал, что если бы я скинул вес, то забил бы гол, когда выходил 1 на 1, – сказал Пантера.