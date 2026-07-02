$77.9388.71

"Сочи" продлил контракт с футболистом

Rusfootballиещё 2

"Сочи" сохранил в составе одного из своих защитников.

Защитник продлил контракт с «Сочи»
© ФК "Сочи"

Южный клуб официально сообщил о продлении контракта с Вячеславом Литвиновым. Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В прошедшем сезоне Литвинов принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Южная команда финишировала на последнем месте в таблице чемпионата России и вылетела в Первую лигу.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости