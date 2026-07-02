Защитник продлил контракт с «Сочи»

"Сочи" продлил контракт с футболистом
"Сочи" сохранил в составе одного из своих защитников.
Южный клуб официально сообщил о продлении контракта с Вячеславом Литвиновым. Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне Литвинов принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Южная команда финишировала на последнем месте в таблице чемпионата России и вылетела в Первую лигу.
Гришин о сборной Франции: «Фавориты до финала. Да и в решающем матче ЧМ не вижу им соперника»
Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции. Эпизод с игнорированием Дешама связан с внутренним разочарованием (L’Equipe)
Гаджи Гаджиев: «Россия могла бы достойно выступить на ЧМ, мы же не инвалиды. Мы не слабее того же Кабо-Верде. Вышли бы в плей-офф, если бы попали в удачную группу»