Защитник продлил контракт с «Сочи»

"Сочи" сохранил в составе одного из своих защитников.

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Южный клуб официально сообщил о продлении контракта с Вячеславом Литвиновым. Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Литвинов принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Южная команда финишировала на последнем месте в таблице чемпионата России и вылетела в Первую лигу.