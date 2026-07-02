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«Комо» арендовал защитника «Крузейро» Кайки Бруно с обязательным выкупом за 14 млн евро

Sports.ru

«Комо» подписал Кайки Бруно.

«Комо» арендовал защитника «Крузейро»
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Итальянский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Крузейро» на правах аренды с обязательством дальнейшего выкупа.

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По информации Фабрицио Романо, полноценный трансфер игрока обойдется «Комо» в 14 миллионов евро.

В сезоне-2026 Кайки Бруно провел 16 матчей в чемпионате Бразилии и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.

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