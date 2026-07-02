В РФС сообщили о доработке системы VAR в РПЛ

В РФС сообщили об усовершенствовании системы VAR, действующей в РПЛ
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о доработке системы VAR партнёрами из Китая.
— Мы недавно вернулись из Китая, где общались с нашими партнёрами. Они сделали очередную доработку своей системы. И даже в ситуациях с неоптимальными ракурсами усовершенствование их технологии позволяет самой системе выбирать точки на игроках. Таким образом, отпадёт вопрос: почему судья поставил эту точку, а не другую. Это будут делать уже программные средства.
Второе: ставить точки можно будет отдельно по футболистам с разных ракурсов. Если игрок обороны виден лучше с одного ракурса и можно выбрать там точку, а второй игрок показывается с другого ракурса — они абсолютно синхронизируются. Погрешность составляет сотые сантиметра. Думаю, что эта доработка снимет большое количество вопросов.
— Она будет использоваться с нового сезона или введётся уже по ходу?
— Сейчас идёт работа с РПЛ и вещателем на эту тему, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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