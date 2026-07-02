«Спартак» раскритиковали за трансфер Заболотного

Заварзин раскритиковал «Спартак» за трансфер Заболотного
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Антона Заболотного из клуба.
«Деньги были в «Спартаке» – вот его и пригласили прошлым летом. Не было бы денег – не было бы и Заболотного. В клубе никто не отвечает за свои действия. Ну дали и дали. Агент заработал, футболист заработал. С футбольной составляющей это никак не связано, моё мнение. Может, ещё кто-то рядышком присосался к деньгам. А сколько он уже там сыграет, вопросы к тренеру», — сказал Заварзин корреспонденту Vprognoze.ru.
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Заболотный приходил в клуб летом 2025 года в статусе свободного агента.
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