$77.9388.71

Заварзин раскритиковал «Спартак» за трансфер Заболотного

Vprognoze.ruиещё 1

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Антона Заболотного из клуба.

«Спартак» раскритиковали за трансфер Заболотного
© vprognoze.ru
«Деньги были в «Спартаке» – вот его и пригласили прошлым летом. Не было бы денег – не было бы и Заболотного. В клубе никто не отвечает за свои действия. Ну дали и дали. Агент заработал, футболист заработал. С футбольной составляющей это никак не связано, моё мнение. Может, ещё кто-то рядышком присосался к деньгам. А сколько он уже там сыграет, вопросы к тренеру», — сказал Заварзин корреспонденту Vprognoze.ru.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Заболотный приходил в клуб летом 2025 года в статусе свободного агента.

Vprognoze.ru: главные новости
Спортс: главные новости