«Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса» — El Correo
«Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парады. Однако на текущий момент сделка не завершена полностью. Об этом сообщает El Correo.
По информации источника, испанский футболист открыт для перехода в российский клуб. «Алавес» также оптимистично смотрит на трансфер 24-летнего защитника в «Спартак».
В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
Гришин о сборной Франции: «Фавориты до финала. Да и в решающем матче ЧМ не вижу им соперника»
Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции. Эпизод с игнорированием Дешама связан с внутренним разочарованием (L’Equipe)
Гаджи Гаджиев: «Россия могла бы достойно выступить на ЧМ, мы же не инвалиды. Мы не слабее того же Кабо-Верде. Вышли бы в плей-офф, если бы попали в удачную группу»