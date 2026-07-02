$77.9388.71

«Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса» — El Correo

Чемпионат.com

«Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парады. Однако на текущий момент сделка не завершена полностью. Об этом сообщает El Correo.

«Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса»
© Чемпионат.com

По информации источника, испанский футболист открыт для перехода в российский клуб. «Алавес» также оптимистично смотрит на трансфер 24-летнего защитника в «Спартак».

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости