Непомнящий оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Непомнящий не верит в трансфер Тюкавина в «Зенит»
Заслуженный тренер России, экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб за 30 млн евро.
«Это не перебор, по-моему. Футболистов и по 100 млн покупают и продают, что уж до 30. Но мне кажется, сам переход – это фейк. Не думаю, что «Динамо» согласится на 30 или даже на 40 млн. Не верю, что этот трансфер может произойти», — сказал Непомнящий корреспонденту Vprognoze.ru.
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В прошлом сезоне Тюкавин сыграл 31 матч, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает нападающего в 17 млн евро.
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