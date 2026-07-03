Непомнящий оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Заслуженный тренер России, экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб за 30 млн евро.

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«Это не перебор, по-моему. Футболистов и по 100 млн покупают и продают, что уж до 30. Но мне кажется, сам переход – это фейк. Не думаю, что «Динамо» согласится на 30 или даже на 40 млн. Не верю, что этот трансфер может произойти», — сказал Непомнящий корреспонденту Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне Тюкавин сыграл 31 матч, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает нападающего в 17 млн евро.