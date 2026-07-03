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«Зениту» и «Спартаку» интересен нападающий «Фенербахче» стоимостью € 25 млн — Hurriyet

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«Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к крайнему нападающему «Фенербахче» Доржелесу Нене. На текущий момент российские клубы официально не связывались с жёлто-тёмно-синими насчёт трансфера 23-летнего вингера, но начали переговоры через агентов. Об этом сообщает Hurriyet.

«Зениту» и «Спартаку» интересен нападающий «Фенербахче»
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По информации источника, главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение. В команде из Стамбула оценивают малийского футболиста минимум в € 25 млн.

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В минувшем сезоне Нене принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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