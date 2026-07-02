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Ямаль, Родри, Педри, Алаба, Забитцер – в стартовых составах Испании и Австрии на матч ЧМ

Sports.ru

Игра пройдет на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ямаль, Родри, Педри, Алаба, Забитцер – в стартовых составах Испании и Австрии на матч ЧМ
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В составе Испании с первых минут выйдут:

ЧМ-2026
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– вратарь: Унаи Симон;

– защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;

– полузащита: Алекс Баэна, Родри, Педри;

– атака: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

За Австрию сыграют:

– вратарь: Александр Шлагер;

– защита: Кевин Данзо, Штефан Пош, Давид Алаба;

– полузащита: Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Романо Шмид, Марсель Забитцер, Пауль Ваннер;

– атака: Михаэль Грегорич.

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