Рафаэл Леау: «Хотим выиграть чемпионат мира для Криштиану Роналду»

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау заявил, что команда хочет выиграть чемпионат мира‑2026 ради капитана Криштиану Роналду. В матче 1/16 финала чемпионата мира‑2026 сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1. 41‑летний Роналду забил с пенальти. - Футбол непредсказуем. У сборной Хорватии сильные игроки. Это было потрясающее зрелище для болельщиков. Если бы я был простым зрителем на стадионе, то ушел бы домой счастливым. Теперь нам нужно отдохнуть. Впереди нас ждет Испания — это очень сложный соперник. Мы уважаем эту команду, но хотим победить. Мы можем далеко пройти на этом турнире. Мы хотим выиграть чемпионат мира для Криштиану Роналду, этого трофея ему не хватает. Он полностью выкладывается в каждом матче, — приводит слова Леау A Bola. В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямые трансляции матчей чемпионата мира‑2026 смотрите на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч ТВ». Источник:A Bola