Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от Португалии (1:2).

«Сейчас не время говорить о моём будущем… вы скоро всё узнаете», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Контракт полузащитника с «Миланом», за который он выступал с 2025 года, истёк 30 июня 2026 года. Однако об уходе полузащитника из клуба объявлено не было.

Футболист известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «Динамо» Загреб. За сборную Хорватии Модрич провёл 202 матча, в которых забил 29 мячей.