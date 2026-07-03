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Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от Португалии (1:2).

Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
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«Сейчас не время говорить о моём будущем… вы скоро всё узнаете», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
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Контракт полузащитника с «Миланом», за который он выступал с 2025 года, истёк 30 июня 2026 года. Однако об уходе полузащитника из клуба объявлено не было.

Футболист известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «Динамо» Загреб. За сборную Хорватии Модрич провёл 202 матча, в которых забил 29 мячей.

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