«Уфа» выкупила у ЦСКА скандального защитника

Илья Агапов стал игроком «Уфы» на постоянной основе.

© Sports.ru

Клуб объявил, что достиг договоренности с ЦСКА о полноценном трансфере защитника. Вторую половину прошлого сезона Агапов провел в «Уфе» на правах аренды.

Напомним, в феврале сообщалось, что Агапов ночью проник в музыкальную школу в Уфе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утверждалось, что он угрожал охраннице, после чего его задержала Росгвардия.

Журналист Сергей Ильев донес позицию футболиста об этой ситуации: