«Уфа» выкупила у ЦСКА скандального защитника

«Уфа» выкупила Агапова у ЦСКА. В феврале сообщалось, что защитник пьяным проник в музыкальную школу
Илья Агапов стал игроком «Уфы» на постоянной основе.
Клуб объявил, что достиг договоренности с ЦСКА о полноценном трансфере защитника. Вторую половину прошлого сезона Агапов провел в «Уфе» на правах аренды.
Напомним, в феврале сообщалось, что Агапов ночью проник в музыкальную школу в Уфе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утверждалось, что он угрожал охраннице, после чего его задержала Росгвардия.
Журналист Сергей Ильев донес позицию футболиста об этой ситуации:
«Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».
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