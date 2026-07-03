«Наполи» объявил о назначении нового тренера

«Наполи» на официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Контракт с 58-летним специалистом будет действовать до 30 июня 2029 года.

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял «Милан». «Россонери» набрали 70 очков и заняли пятое место по итогам сезона чемпионата Италии. «Наполи» с 76 очками расположился на второй строчке.

В период тренерской карьеры Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии: пять раз с «Ювентусом» и один раз с «Миланом». Также он пять раз завоёвывал Кубок Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.