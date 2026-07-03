«Краснодар» предложил контракт Оздоеву

«Краснодар» предложил контракт полузащитнику Магомеду Оздоеву
Полузащитник Магомед Оздоев может перебраться в «Краснодар». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Быки» предложили Оздоеву контракт на два года. После ухода из ПАОКа в конце июня 2026 года футболист находится в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне россиянин отыграл 50 матчей за греческий клуб, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами. Последней командой Магомеда Оздоева в России был «Зенит» (с 2018 по 2022 год). Ранее полузащитник также выступал за «Терек» («Ахмат»), «Рубин» и «Локомотив».
«Краснодар» в сезоне-2025/2026 занял второе место в Российской Премьер-Лиге и дошёл до Суперфинала Кубка России.
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