«Локомотив» разгромил «Знамя Труда»

Московский «Локомотив» одержал победу над «Знаменем Труда» из Орехово‑Зуева в товарищеском матче в рамках летних тренировочных сборов.
Встреча на базе железнодорожников в Баковке завершилась со счетом 8:0. Хет‑трик оформил Владислав Голубев, по дублю в активе Руслана Мялковского и Артема Корнеева, один гол забил Вадим Раков.
Позже в пятницу «Локомотив» проведет еще одну контрольную игру — против костромского «Спартака», начало — в 17:00 (мск).
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Локомотив» в первом туре сыграет дома с «Ахматом».
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