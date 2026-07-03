$77.9388.71

«Надо это? Чтобы начали смеяться?» Радимов предположил, когда Роналду завершит карьеру

Чемпионат.com

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов предположил, когда нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру.

Радимов предположил, когда Роналду завершит карьеру
© Чемпионат

«Его задача — добить до тысячи. Как быстро это произойдёт, непонятно, но после этого он закончит. Для того чтобы попасть на следующий чемпионат мира, ему четыре года нужно поддерживать себя в форме и играть в какой‑то команде. Надо это самому Роналду? Четыре года ходить на тренировки, чтобы над тобой уже начали смеяться? — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте матча сборной Португалии с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Этот мяч стал для португальца 976-м в карьере. У форварда 146 голов за сборную Португалии и 830 мячей на клубном уровне.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости