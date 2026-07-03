Вратарь «Динамо» представил себе идеальную карьеру

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук представил себе идеальную карьеру.

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– Как ты переживал моменты, когда не играл?

– Тяжело. Я все равно рад, что нахожусь в футболе, прошел весь этот путь и оказался, там, где я есть сейчас. Понятно, что моя карьера могла сложиться иначе. Еще придет время. Там до сорока играют люди! Мне пока только 30.

– Как бы могла сложиться твоя идеальная карьера?

– Мне бы хотелось стать основным вратарем и завоевать трофей.

– Какой?

– Давай идеальную реалистичную карьеру. В идеальной можно и Лигу чемпионов назвать. Тогда чемпионат России и Кубок России.

– Ты говорил, что просил «Динамо» отпустить в аренду для практики. Были какие-то конкретные варианты?

– Были из середины таблицы РПЛ, – сказал Лещук.