Вратарь «Динамо» представил себе идеальную карьеру

Лещук об идеальной карьере: «Хотелось бы стать основным вратарем и завоевать трофей – чемпионат и Кубок России»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук представил себе идеальную карьеру.
– Как ты переживал моменты, когда не играл?
– Тяжело. Я все равно рад, что нахожусь в футболе, прошел весь этот путь и оказался, там, где я есть сейчас. Понятно, что моя карьера могла сложиться иначе. Еще придет время. Там до сорока играют люди! Мне пока только 30.
– Как бы могла сложиться твоя идеальная карьера?
– Мне бы хотелось стать основным вратарем и завоевать трофей.
– Какой?
– Давай идеальную реалистичную карьеру. В идеальной можно и Лигу чемпионов назвать. Тогда чемпионат России и Кубок России.
– Ты говорил, что просил «Динамо» отпустить в аренду для практики. Были какие-то конкретные варианты?
– Были из середины таблицы РПЛ, – сказал Лещук.
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