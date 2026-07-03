"Торпедо" разгромило "Сочи"

"Сочи" крупно проиграл московскому "Торпедо" (0:3).

© Rusfootball

Завершился контрольный матч между московским "Торпедо" и "Сочи". Игра проходила в формате трех таймов по 45 минут и завершилась крупным поражением сочинской команды со счетом 0:3. Дубль на свой счет записал нападающий Алексей Каштанов, забивший на 5-й и 44-й минутах, на

60-й минуте отличился полузащитник Илья Берковский.

Эта товарищеская встреча стала заключительной для подопечных Игоря Осинькина на летних сборах. Далее у "барсов" начнется подготовка к первой официальной игре нового сезона.